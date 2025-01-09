Дортмундская «Боруссия» продлила контракт со спортивным директором Келем до 2027 года

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта со спортивным директором Себастьяном Келем.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Кель занимает свой пост с 2022-го.

Ранее 44-летний немец играл в «Боруссии» с 2001 по 2015 год. Дортмундцы в этом сезоне набрали 25 очков и занимают 6-е место в таблице бундеслиге.