Дортмундская «Боруссия» продлила контракт со спортивным директором Келем до 2027 года
Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта со спортивным директором Себастьяном Келем.
Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Кель занимает свой пост с 2022-го.
Ранее 44-летний немец играл в «Боруссии» с 2001 по 2015 год. Дортмундцы в этом сезоне набрали 25 очков и занимают 6-е место в таблице бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|
2
|Байер
|15
|9
|5
|1
|37-21
|32
|
3
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|35-23
|27
|
4
|РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
5
|Майнц
|15
|7
|4
|4
|28-20
|25
|
6
|Боруссия Д
|15
|7
|4
|4
|28-22
|25
|
7
|Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|
8
|Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|
9
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21-24
|24
|
10
|Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|
11
|Вольфсбург
|15
|6
|3
|6
|32-28
|21
|
12
|Унион Б
|15
|4
|5
|6
|14-19
|17
|
13
|Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|
14
|Ст-Паули
|15
|4
|2
|9
|12-19
|14
|
15
|Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20-28
|14
|
16
|Хайденхайм
|15
|3
|1
|11
|18-33
|10
|
17
|Хольштайн
|15
|2
|2
|11
|19-38
|8
|
18
|Бохум
|15
|1
|3
|11
|13-35
|6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.01
|22:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|11.01
|17:30
|
Фрайбург – Хольштайн
|- : -
|11.01
|17:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|11.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|11.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|11.01
|17:30
|
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.01
|20:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|12.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|12.01
|19:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|13
|1
|4
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|15
|1
|4
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