Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:29

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт со спортивным директором Келем до 2027 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта со спортивным директором Себастьяном Келем.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Кель занимает свой пост с 2022-го.

Ранее 44-летний немец играл в «Боруссии» с 2001 по 2015 год. Дортмундцы в этом сезоне набрали 25 очков и занимают 6-е место в таблице бундеслиге.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
Отставка Трюдо и досрочная смена власти в Канаде. Детали
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Sky Sports: «Бавария» предлагает Дэвису 4-летний контракт с зарплатой 14-15 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 15 9 5 1 37-21 32
3
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35-23 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Майнц 15 7 4 4 28-20 25
6
 Боруссия Д 15 7 4 4 28-22 25
7
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
8
 Боруссия М 15 7 3 5 25-20 24
9
 Фрайбург 15 7 3 5 21-24 24
10
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
11
 Вольфсбург 15 6 3 6 32-28 21
12
 Унион Б 15 4 5 6 14-19 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 15 4 2 9 12-19 14
15
 Хоффенхайм 15 3 5 7 20-28 14
16
 Хайденхайм 15 3 1 11 18-33 10
17
 Хольштайн 15 2 2 11 19-38 8
18
 Бохум 15 1 3 11 13-35 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.01 22:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
11.01 17:30
Фрайбург – Хольштайн
 - : -
11.01 17:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
11.01 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
11.01 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
11.01 17:30
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
 - : -
11.01 20:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
12.01 17:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
12.01 19:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 14
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 13
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 4
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости