Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с воспитанником Пасслаком

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с защитником Феликсом Пасслаком, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны продлили контракт, который истекал летом 2021 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Феликс — дитя этого региона. Он тесно связан с «Боруссией», — сказал спортивный директор Михаэль Цорк.

Пасслак — воспитанник «Боруссии». В этом сезоне он провел 13 матчей за команду, отметившись голом.