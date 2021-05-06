Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с воспитанником Пасслаком
19:14
Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с защитником Феликсом Пасслаком, сообщает пресс-служба клуба.
Стороны продлили контракт, который истекал летом 2021 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.
«Феликс — дитя этого региона. Он тесно связан с «Боруссией», — сказал спортивный директор Михаэль Цорк.
Пасслак — воспитанник «Боруссии». В этом сезоне он провел 13 матчей за команду, отметившись голом.
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