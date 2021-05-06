Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с воспитанником Пасслаком

19:14
Теги:

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с защитником Феликсом Пасслаком, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны продлили контракт, который истекал летом 2021 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Феликс — дитя этого региона. Он тесно связан с «Боруссией», — сказал спортивный директор Михаэль Цорк.

Пасслак — воспитанник «Боруссии». В этом сезоне он провел 13 матчей за команду, отметившись голом.

Дополнительная информация:

https://www.bvb.de/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия вышла в финал мечты против Канады! Наши юниоры победили финнов в ярком матче
Представитель Бузовой рассказал о ее состоянии после операции
Представитель Бузовой дал новый комментарий об операции
Умер заболевший коронавирусом актер Дмитрий Черных

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд