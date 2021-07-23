Дортмундская «Боруссия» презентовала новую гостевую форму
23:24
Дортмундская «Боруссия» презентовала новую гостевую форму на сезон-2021/22. Комплект выполнен в серо-черных тонах, в которые окрашены горизонтальные зигзагообразные линии.
Для презентации клуб использовал свой социальный проект Nordstadtliga. Представители команды раздали экипировку детям разного этнического, религиозного и культурного происхождения. Дортмундский клуб регулярно помогает детям различным инвентарем для занятий футболом.
Чемпионат Германии стартует 13 августа.
Дополнительная информация:
https://www.bvb.de/News/Uebersicht/Alles-fuer-unseren-Moment-Das-neue-BVB-Auswaertstrikot-21-22
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