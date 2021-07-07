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Дортмундская «Боруссия» претендует на полузащитника «Лейпцига» Забитцера

11:48
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Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Лейпцига» Марселем Забитцером, сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» попытаются воспользоваться тем, что 27-летний австриец не хочет продлевать свой контракт, который рассчитан до конца июня 2022 года. Сообщается, что опция выкупа футболиста составляет 50 миллионов евро, однако «Лейпциг» может согласиться отпустить игрока за 20 миллионов евро из-за ситуации с контрактом.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/bvb-dortmund-hat-noch-einen-rb-leipzig-star-im-blick-76997278,view=conversionToLogin.bild.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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