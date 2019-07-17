Дортмундская "Боруссия" подпишет контракт со спонсором на 300 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" заключит новый контракт с техническим спонсором Puma. Соглашение будет рассчитано на 10 лет, за которые клуб заработает в общей сложности 300 миллионов евро, сообщает Sport Bild.

Новый договор вступит в силу 1 июля 2020 года, хотя предыдущий действовал до 2022 года и по нему предлагались выплаты в размере 9 миллионов евро в год. Однако стороны решили переподписать соглашение на более выгодных для немецкого клуба условиях.

Ранее клуб возмутился календарем бундеслиги. В осенней части дортмундцы после каждого из шести матчей группового турнира Лиги чемпионов будут играть на выезде с сильными соперниками, тогда как "Бавария" каждый из этих матчей будет играть дома.