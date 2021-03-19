Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с игроком молодежной команды «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Сумайла Кулибали подписал долгосрочный контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении пресс-службы отмечают, что он один из самых многообещающих игроков молодежной академии «ПСЖ». Кулибали пока не играл на профессиональном уровне, но регулярно тренировался с первой командой парижан.

«Я очень рад, что в будущем могу выступать за такой традиционный клуб. Я благодарен за знания, которые я получил в ПСЖ, но считаю, что эта смена является лучшим шагом для меня», — рассказал Кулибали.

Сумайла Кулибали является игроком сборной Франции до 18 лет. За молодежную команду «ПСЖ» 17-летний футболист провел 4 официальных матча, в которых не отметился забитыми голами.