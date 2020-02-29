Дортмундская «Боруссия» победила «Фрайбург», Холанн не забил во втором из 9 матчей

«Боруссия» из Дортмунда с минимальным счетом обыграла «Фрайбург» в матче 24-го тура бундеслиги — 1:0. Форвард дортмундцев Эрлин Холанн не смог отличиться. После перехода в «Боруссию» для форварда это всего второй официальный матч, в котором он не смог поразить ворота соперника.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

«Майнц» — «Падерборн» — 2:0 (2:0)

Голы: Куэйсон, 29 (1:0). Онисиво, 37 (2:0).

«Майнц»: Центнер, Брума, Пьер-Габриэль (Кунде, 64), Мвене, Ниакате, Куэйсон, Озтунали (Фернандес, 74), Баку, Баррейро, Онисиво, Матета (Солои, 84).

«Падерборн»: Цингерле, Янс (Михель, 72), Штродик, Коллинз, Шонлау, Гьясула (Сабири, 56), Фридьонссон, Антви-Аджей (Ястржембски, 56), Прегер, Василиадис, Србени.

Предупреждения: Онисиво, 31. Гьясула, 41. Василиадис, 57. Михель, 90+2.

Судья: Осмерс.

29 февраля. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Боруссия» Д — «Фрайбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Санчо, 15.

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс (Аканджи, 46), Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Рейна, 81), Рафаэл Геррейру, Брандт (Холанн, 63), Санчо.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц (Шлоттербек, 86), Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо, Хаберер (Кайтель, 46), Шоллои (Хелер, 70), Петерсен.

Предупреждение: Эмре Джан, 68.

Судья: Хартманн.

29 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Аугсбург» — «Боруссия» М — 2:3 (0:0)

Голы: Бенсебаини, 49 (0:1). Штиндль, 53 (0:2). Левен, 57 (1:2). Штиндль, 79 (1:3). Финнбогасон, 83 (2:3).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер (Фрамбергер, 46), Гауэлеув, Едвай, Макс, Хедира (Финнбогасон, 73), Груэсо, Левен, Варгас, Нидерлехнер, Рихтер (Кордова, 86).

«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Эмболо, 86), Штробль (Крамер, 75), Хофманн, Закария, Нойхаус, Тюрам (Плеа, 46).

Предупреждения: Лихтштайнер, 1. Бенсебаини, 12. Гауэлеув, 31. Гинтер, 76. Едвай, 90+4.

Судья: Шмидт.

29 февраля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».