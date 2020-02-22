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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил

19:28
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Дортмундская «Боруссия» в матче 23-го тура чемпионата Германии обыграла «Вердер» со счетом 2:0. Голы забили Дан-Аксель Загаду и Эрлин Холанн.

Боруссия занимает второе место в таблице. «Вердер» — 17-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

«Вердер» — «Боруссия Д» — 0:2 (0:0)

Голы: Загаду, 52 (0:1). Холанн, 66 (0:2).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Гебре Селассие, Велькович (Саджент, 83), Аугустинссон, Классен, Биттенкурт (Эггештайн, 67), Зельке, Осако (Вольтемаде, 90), Рашица.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими (Аканджи, 90+3), Загаду, Витсель, Эмре Джан, Азар (Брандт, 90), Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 77), Холанн.

Судья: Фриц (Германия).

22 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».

«Фрайбург» — «Фортуна Д» — 0:2 (0:1)

Голы: Хоффманн, 37 (0:1). Томми, 61 (0:2).

«Фрайбург»: Шволов, Гульде (Хайнц, 82), Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Шоллои, 67), Квон Чхан Хун (Петерсен, 46), Хаберер, Вальдшмидт, Хелер.

«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер (Гиссельманн, 20), Циммерманн, Хоффманн (Йергенсен, 77), Каан Айхан, Боджек, Бериша (Моралес, 67), Штегер, Томми, Хеннингс, Кенан Караман.

Предупреждения: Каан Айхан, 34. Бериша, 44. Гиссельманн, 52. Кенан Караман, 90. Хелер, 90+4.

Судья: Вилленборг (Германия).

22 февраля. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Герта» — «Кельн» — 0:5 (0:3)

Голы: Кордоба, 4 (0:1). Кордоба, 22 (0:2). Кайнц, 37 (0:3). Кайнц, 62 (0:4). Ут, 69 (0:5).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Груич, Вольф, Аскасибар, Майер (Дарида, 46), Пентек, Кунья (Лукебакио, 46).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Кцихос (Мере, 45), Якобс (Хегер, 78), Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Реджбецай, Ут, Кордоба (Теродде, 73).

Предупреждения: Штарк, 45+2. Мере, 55. Аскасибар, 69. Реджбецай, 77.

Судья: Шлагер (Германия).

22 февраля. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

«Боруссия М» — «Хоффенхайм» — 1:1 (1:0)

Голы: Гинтер, 11 (1:0). Рибейру, 90+2 (1:1).

Нереализованный пенальти: Плеа, 75 (вратарь)

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Эмболо, 88), Хофманн (Херрманн, 67), Закария, Нойхаус, Плеа (Раффаэл, 90+3), Тюрам.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Хюбнер, Руди, Цубер, Гриллич (Рибейру, 87), Самассеку, Баумгартнер, Даббур (Бебу, 26), Брун Ларсен (Байер, 82), Сков.

Предупреждения: Сков, 7. Закария, 21. Штиндль, 39. Вендт, 56. Баумгартнер, 71. Байер, 89. Херрманн, 90+4.

Судья: Брих (Германия).

22 февраля. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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