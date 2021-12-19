Дортмундская «Боруссия» не хочет терять Холанна летом 2022 года
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что не хотел бы терять нападающего Эрлина Холанна.
«Мы хотели бы, чтобы Холанн остался в клубе. Мы не должны отказываться от него даже по финансовым причинам. Знаем, что у него есть возможность уйти на определенных условиях, но в следующие несколько недель мы намерены поговорить с ним», — цитирует Цорка Sky Germany.
В этом сезоне 21-летний футболист участвовал в 11 матчах бундеслиги, забив 13 голов и сделав 4 голевые передачи.
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