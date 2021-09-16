Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Дортмундская «Боруссия» интересуется Тимо Вернером

16:36
Теги:

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант покупки форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Bild.

По данным издания, немецкий клуб видит в игроке замену нападающему Эрлину Холанну, которым интересуются ряд топ-клубов Европы. Летом 2022 года норвежец, скорее всего, покинет «Боруссию».

Вернер играет в «Челси» с лета 2020 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро. В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах, но результативными действиями не отметился.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шесть поражений в шести матчах Лиги Европы — теперь для «Спартака» вполне четкая перспектива
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
«Это вам не «Монако»! Репортаж из Приднестровья с матча Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер»
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
0
Офсайд