Дортмундская «Боруссия» интересуется Тимо Вернером
16:36
Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант покупки форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Bild.
По данным издания, немецкий клуб видит в игроке замену нападающему Эрлину Холанну, которым интересуются ряд топ-клубов Европы. Летом 2022 года норвежец, скорее всего, покинет «Боруссию».
Вернер играет в «Челси» с лета 2020 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро. В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах, но результативными действиями не отметился.
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