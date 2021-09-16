Дортмундская «Боруссия» интересуется Тимо Вернером

Дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант покупки форварда «Челси» Тимо Вернера, сообщает Bild.

По данным издания, немецкий клуб видит в игроке замену нападающему Эрлину Холанну, которым интересуются ряд топ-клубов Европы. Летом 2022 года норвежец, скорее всего, покинет «Боруссию».

Вернер играет в «Челси» с лета 2020 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро. В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах, но результативными действиями не отметился.