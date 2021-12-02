Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Бенфики» Нуньесом

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает Record.

По информации источника, представитель 22-летнего уругвайца Эдгардо Ласальвия провел встречу с представителями немецкой команды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Атлетико», «Интера» и «Милана».

В сезоне-2021/22 Нуньес провел 16 матчей за «Бенфику», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.