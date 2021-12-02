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Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Бенфики» Нуньесом

07:58
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Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, сообщает Record.

По информации источника, представитель 22-летнего уругвайца Эдгардо Ласальвия провел встречу с представителями немецкой команды. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Атлетико», «Интера» и «Милана».

В сезоне-2021/22 Нуньес провел 16 матчей за «Бенфику», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www-record-pt.translate.goog/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/benfica/detalhe/dortmund-entra-na-luta-por-darwin-muita-concorrencia-pelo-uruguaio?ref=O+di%C3%A1rio+de+CR7_3BlocoAreasemDestaques&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

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Иван Торопцев все материалы автора

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