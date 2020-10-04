Дортмундская «Боруссия» и «Фулхем» поспорят за защитника «Барселоны»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жан-Клеру Тодибо, сообщает RAC1.

По информации источника, в немецком клубе обратили внимание на 20-летнем французе, который выступал за «Шальке» на правах аренды в сезоне-2019/20. Сообщается, что «Фулхэм» также хочет заполучить защитника и уже сделал предложение по нему в размере 18 миллионов евро.

Тодибо провел вторую половину сезона-2019/20 в аренде в «Шальке», на его счету 10 матчей за немецкую команду без результативных действий.