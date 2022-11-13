Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Мортона
Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.
По данным источника, немецкая команда следит за прогрессом 20-летнего футболиста и намерена приобрести игрока летом 2023 года.
На данный момент Мортон, воспитанник «Ливерпуля», выступает на правах аренды за «Блэкберн Роверс». В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Портал Transfermarkt рценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Источник: dailymail
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|
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|15
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|4
|1
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|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.11
|22:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|4 : 2
|12.11
|17:30
|
Аугсбург – Бохум
|0 : 1
|12.11
|17:30
|
Байер – Штутгарт
|2 : 0
|12.11
|17:30
|
Герта – Кельн
|2 : 0
|12.11
|17:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|1 : 2
|12.11
|17:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|1 : 2
|12.11
|20:30
|
Шальке – Бавария
|0 : 2
|13.11
|17:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|13.11
|19:30
|
Фрайбург – Унион Б
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2
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