Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Мортона

Дортмундская «Боруссия» хочет подписать полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.

По данным источника, немецкая команда следит за прогрессом 20-летнего футболиста и намерена приобрести игрока летом 2023 года.

На данный момент Мортон, воспитанник «Ливерпуля», выступает на правах аренды за «Блэкберн Роверс». В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt рценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.