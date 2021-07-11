Дортмундская «Боруссия» готова снизить трансферную стоимость Брандта
11 июля 2021, 23:54
«Лацио» ведет переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, сообщает Il Messaggero.
Изначально немецкий клуб хотел получить за 25-летнего хавбека около 30 миллионов евро. Но сейчас «Боруссия» готова снизить свои запросы до 20 миллионов.
В сезоне-2020/21 Брандт провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в покупке Брандта.
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