Дортмундская «Боруссия» готова снизить трансферную стоимость Брандта

«Лацио» ведет переговоры по трансферу полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта, сообщает Il Messaggero.

Изначально немецкий клуб хотел получить за 25-летнего хавбека около 30 миллионов евро. Но сейчас «Боруссия» готова снизить свои запросы до 20 миллионов.

В сезоне-2020/21 Брандт провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в покупке Брандта.