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Дортмундская «Боруссия» без Холанна забила 11 голов в товарищеском матче

19:45
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Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче обыграла «Аустрию» со счетом 11:2.

Дубль на счету Джованни Рейны, еще по голу забили Рафаэл Геррейру, Мануэль Ферай, Джейдон Санчо, Эмре Джан, Мариус Вольф, Торган Азар, Джуд Беллингем, Тайлан Думан и Нико Шульц.

Отметим, в матче не принял участие форвард немцев Эрлин Холанн.

22 августа «Боруссия» проведет товарищеский матч с «Дуйсбургом».

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