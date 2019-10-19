Дортмунд победил Менхенгладбах в матче двух «Боруссий». Ройс забил единственный мяч
В матче 8-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала одноклубников из Менхенгладбаха. Хозяева победили со счетом 1:0. Елинственный мяч в этой встрече забил капитан дортмундцев Марко Ройс.
Несмотря на это поражения «Боруссия» из Менхегладбаха продолжает находиться на первой строчке в турнирной таблице.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
8-й тур
«Боруссия Д» — «Боруссия М» — 1:0 (0:0)
Гол: Ройс, 58.
«Боруссия Д»: Бюрки (Хитц, 70), Хуммельс, Шульц, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Азар (Пищек, 90+6), Брандт (Загаду, 90+2), Вайгль.
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Штиндль, 78), Янчке, Эльведи, Лайнер, Крамер, Закария, Бенеш (Нойхаус, 64), Плеа, Эмболо (Херрманн, 63), Тюрам.
Предупреждения: Дилэйни, 61. Янчке, 88. Нойхаус, 90+1.
Судья: Штегеманн (Германия).
19 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
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