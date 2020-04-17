Допраздновался. 16 лет фантастически курьезному голу из бундеслиги
20:58
Сегодня исполнилось 16 лет курьезному голу в матче чемпионата Германии между «Шальке» и «Байером». Вратарь леверкузенцев Ханс-Йорг Бутт реализовал пенальти в ворота соперника. Пока он отмечал гол, футболисты гельзенкирхенского клуба быстро разыграли мяч и отправили его в ворота голкипера, не успевшего вернуться в ворота.
Несмотря на ошибку Бутта, «Байер» победил со счетом 3:2.
16 лет назад «Шальке» забил один из самых курьезных голов в Бундеслиге ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 17, 2020
Вратарь «Байера» Ханс-Йорг Бутт, который являлся штатным пенальтистом в команде, забил гол, но праздновал слишком долго. Футболист «Шальке» Майк Ханке беспощадно зарядил с центра поля по пустым воротам ?? pic.twitter.com/yqctWALdh1