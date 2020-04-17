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Допраздновался. 16 лет фантастически курьезному голу из бундеслиги

20:58
Ханс-Йорг Бутт. Фото Getty Images
Ханс-Йорг Бутт. Фото Getty Images
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Сегодня исполнилось 16 лет курьезному голу в матче чемпионата Германии между «Шальке» и «Байером». Вратарь леверкузенцев Ханс-Йорг Бутт реализовал пенальти в ворота соперника. Пока он отмечал гол, футболисты гельзенкирхенского клуба быстро разыграли мяч и отправили его в ворота голкипера, не успевшего вернуться в ворота.

Несмотря на ошибку Бутта, «Байер» победил со счетом 3:2.

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