До трансфера в «Лейпциг» Ольмо четыре раза отказал «Баварии»

Новичок «Лейпцига» Даниэль Ольмо, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно, мог оказаться в другом немецком клубе. До перехода в стан «быков» испанец четыре раза отказал «Баварии», сообщает Sportske Novosti.

Мюнхенцы были готовы сделать загребскому «Динамо» более выгодной предложение и обращались к агенту Ольмо с просьбой повлиять на футболиста, однако сам полузащитника к тому моменту уже сделал выбор в пользу «Лейпцига».

На хавбека также активно претендовал «Милан». «Россонери» даже согласовали сумму трансфера игрока, однако сам Ольмо не захотел переходить в итальянский клуб.