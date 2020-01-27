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До трансфера в «Лейпциг» Ольмо четыре раза отказал «Баварии»

12:02
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Новичок «Лейпцига» Даниэль Ольмо, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно, мог оказаться в другом немецком клубе. До перехода в стан «быков» испанец четыре раза отказал «Баварии», сообщает Sportske Novosti.

Мюнхенцы были готовы сделать загребскому «Динамо» более выгодной предложение и обращались к агенту Ольмо с просьбой повлиять на футболиста, однако сам полузащитника к тому моменту уже сделал выбор в пользу «Лейпцига».

На хавбека также активно претендовал «Милан». «Россонери» даже согласовали сумму трансфера игрока, однако сам Ольмо не захотел переходить в итальянский клуб.

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