Дитмар Хаманн: «Когда в составе «Баварии» есть Коутинью, она теряет часть своего потенциала»

Экс-полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн рассказал, почему недоволен новым приобретением команды Филиппе Коутинью.

— «Баварии» не позавидуешь. Когда в ее составе есть такой игрок как Коутинью, который ничего особенного не создает в атаке и бесполезен в обороне, команда теряет часть своего потенциала, — цитирует Хаманна BeIn Sport. — У бразильца есть еще 30-35 матчей, чтобы показать себя, но пока он меня разочаровывает.

Коутинью будто продолжает адаптироваться к атакующему механизму «Баварии». Не могу вспомнить ни одну по-настоящему креативную атаку, созданную этим игроком.

В нынешнем сезоне Коутинью провел 10 матчей во всех турнирах: на его счету два гола и четыре результативные передачи.