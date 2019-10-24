Дитмар Хаманн: «Когда в составе «Баварии» есть Коутинью, она теряет часть своего потенциала»
19:55
Экс-полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн рассказал, почему недоволен новым приобретением команды Филиппе Коутинью.
— «Баварии» не позавидуешь. Когда в ее составе есть такой игрок как Коутинью, который ничего особенного не создает в атаке и бесполезен в обороне, команда теряет часть своего потенциала, — цитирует Хаманна BeIn Sport. — У бразильца есть еще 30-35 матчей, чтобы показать себя, но пока он меня разочаровывает.
Коутинью будто продолжает адаптироваться к атакующему механизму «Баварии». Не могу вспомнить ни одну по-настоящему креативную атаку, созданную этим игроком.
В нынешнем сезоне Коутинью провел 10 матчей во всех турнирах: на его счету два гола и четыре результативные передачи.
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