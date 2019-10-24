Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Германия

Дитмар Хаманн: «Когда в составе «Баварии» есть Коутинью, она теряет часть своего потенциала»

19:55
Теги:

Экс-полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн рассказал, почему недоволен новым приобретением команды Филиппе Коутинью.

— «Баварии» не позавидуешь. Когда в ее составе есть такой игрок как Коутинью, который ничего особенного не создает в атаке и бесполезен в обороне, команда теряет часть своего потенциала, — цитирует Хаманна BeIn Sport. — У бразильца есть еще 30-35 матчей, чтобы показать себя, но пока он меня разочаровывает.

Коутинью будто продолжает адаптироваться к атакующему механизму «Баварии». Не могу вспомнить ни одну по-настоящему креативную атаку, созданную этим игроком.

В нынешнем сезоне Коутинью провел 10 матчей во всех турнирах: на его счету два гола и четыре результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир