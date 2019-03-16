Дитмар Хаманн: "Баварии" нужно приобрести пять или шесть новых игроков"

Экс-полузащитник "Баварии" Дитмар Хаманн считает, что мюхненцам стоит приобрести ряд новых игроков, чтобы наладить свое положение. По его мнению, команда отстает от европейских грандов.

- Думаю, что "Баварии" нужно приобрести пять или шесть новых игроков, чтобы совершить переворот и приблизиться к нынешним европейским командам, - приводит TZ.de слова Хаманна. Это будут интересные недели, месяцы и годы для баварцев. Время, когда "Бавария" звала игроков к себе, и они приходили, уже прошло. Теперь им нужны аргументы в свою пользу, чтобы убедить их в том, что это хорошая идея. На данный момент у других команд есть больше, чем у "Баварии", и речь не только о деньгах.

В текущем сезоне мюнхенцы выбыли из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, но все еще претендуют на победу в чемпионате Германии и Кубке страны.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Бавария" не потратила ни одного евро, а единственный новичок Леон Горецка перешел на правах свободного агента.

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