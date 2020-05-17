Дистанцирование по-мюнхеновски: Мюллер после замены не пожал руку Флику, а пнул его

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер оригинальным образом отреагировал на замену в матче 26-го тура против «Униона» (2:0). Покидая поле на 89-й минуте встречи он не пожал руку главному тренеру Хансу Флику, а сделал вид, что пинает его.

Очевидно, футболист последовал рекомендациям по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: избегать рукопожатий.

26-й тур чемпионата Германии стал первым после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Из соображений безопасности игры прошли без зрителей.

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