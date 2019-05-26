Директор "РБ Лейпциг": "Мы провели сильные 30 минут, но потом нам не хватало уверенности в себе"

Директор "РБ Лейпциг" Оливер Минтцлафф - о матче с "Баварией" (0:3) в финале Кубка Германии.

- Конечно это большое разочарование. Когда заходишь так далеко, то, конечно, хочешь победить. Мы классно начали встречу, провели сильные 30 минут и могли выйти вперед, - цитирует Минтцлаффа официальный сайт "Баварии". -В случае с первым голом нам немного не повезло. Затем мы были недостаточно уверенны в себе и не использовали свои моменты. Поэтому в итоге мы потерпели заслуженное поражение.

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