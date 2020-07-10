Директор «Хоффенхайма»: «Бавария» скупает юниоров, а нам больно, наша академия делает за Мюнхен всю работу"

Генеральный директор «Хоффенхайма» Франк Бриэль выразил недовольство трансферной политикой «Баварии».

— Стоит обсудить с точки зрения солидарности, что «Бавария» с ее доходами около 750 миллионов евро занимается скупкой юниоров, — цитирует Goal.com Бриэля. — Возможно, это разумно с точки зрения стратегии, но нам больно, потому что мы делаем за Мюнхен всю работу в академии.

Ранее «Бавария» купила у «Хоффенхайма» двух 17-летних футболистов: защитника Мамина Саньяна и нападающего Арминдо Зиба.