Директор «Хоффенхайма»: «Бавария» скупает юниоров, а нам больно, наша академия делает за Мюнхен всю работу"
10 июля 2020, 14:21
Генеральный директор «Хоффенхайма» Франк Бриэль выразил недовольство трансферной политикой «Баварии».
— Стоит обсудить с точки зрения солидарности, что «Бавария» с ее доходами около 750 миллионов евро занимается скупкой юниоров, — цитирует Goal.com Бриэля. — Возможно, это разумно с точки зрения стратегии, но нам больно, потому что мы делаем за Мюнхен всю работу в академии.
Ранее «Бавария» купила у «Хоффенхайма» двух 17-летних футболистов: защитника Мамина Саньяна и нападающего Арминдо Зиба.
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