Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Директор «Хоффенхайма»: «Бавария» скупает юниоров, а нам больно, наша академия делает за Мюнхен всю работу"

10 июля 2020, 14:21
Теги:

Генеральный директор «Хоффенхайма» Франк Бриэль выразил недовольство трансферной политикой «Баварии».

— Стоит обсудить с точки зрения солидарности, что «Бавария» с ее доходами около 750 миллионов евро занимается скупкой юниоров, — цитирует Goal.com Бриэля. — Возможно, это разумно с точки зрения стратегии, но нам больно, потому что мы делаем за Мюнхен всю работу в академии.

Ранее «Бавария» купила у «Хоффенхайма» двух 17-летних футболистов: защитника Мамина Саньяна и нападающего Арминдо Зиба.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир