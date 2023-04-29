Директор дортмундской «Боруссии» Кель — о судействе в матче с «Бохумом»: «Исход встречи решил судья»
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о судействе в матче 30-го тура бундеслиги против «Бохума».
«Исход матча решил судья. Почему он не замечает фолы? А ведь на кону очень многое... Он был у нас в раздевалке, и у нас состоялся открытый разговор. Ему пришлось многое выслушать», — приводит слова Келя Sport1.de.
«Боруссия» с 61 очком лидирует в бундеслиге, оторвавшись от «Баварии» (59) на 2 очка. Однако у мюнхенцев остается одна игра в запасе. У «Бохума» 28 очков и 15-я строчка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
2
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|30
|14
|6
|10
|53-41
|48
|
7
|Майнц
|30
|12
|9
|9
|49-43
|45
|
8
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
11
|Кельн
|30
|8
|11
|11
|40-48
|35
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
15
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
16
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
17
|Шальке
|30
|6
|9
|15
|28-57
|27
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|1 : 1
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|0 : 1
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|1 : 0
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|2 : 1
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|0 : 0
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|2 : 1
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|2 : 0
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6
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