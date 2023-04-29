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29 апреля, 08:17

Директор дортмундской «Боруссии» Кель — о судействе в матче с «Бохумом»: «Исход встречи решил судья»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о судействе в матче 30-го тура бундеслиги против «Бохума».

«Исход матча решил судья. Почему он не замечает фолы? А ведь на кону очень многое... Он был у нас в раздевалке, и у нас состоялся открытый разговор. Ему пришлось многое выслушать», — приводит слова Келя Sport1.de.

«Боруссия» с 61 очком лидирует в бундеслиге, оторвавшись от «Баварии» (59) на 2 очка. Однако у мюнхенцев остается одна игра в запасе. У «Бохума» 28 очков и 15-я строчка.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
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Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Бохум»

Терзич раскритиковал работу судей в матче дортмундской «Боруссии» против «Бохума»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 30 19 4 7 67-40 61
2
 Бавария 30 18 8 4 81-33 62
3
 Унион Б 30 16 8 6 44-31 56
4
 Фрайбург 30 16 8 6 46-37 56
5
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 54-37 54
6
 Байер 30 14 6 10 53-41 48
7
 Майнц 30 12 9 9 49-43 45
8
 Вольфсбург 30 12 10 8 54-37 46
9
 Айнтрахт Ф 30 11 10 9 50-46 43
10
 Боруссия М 30 9 9 12 44-48 36
11
 Кельн 30 8 11 11 40-48 35
12
 Вердер 30 10 5 15 48-58 35
13
 Аугсбург 30 8 7 15 39-55 31
14
 Хоффенхайм 30 8 5 17 39-51 29
15
 Штутгарт 30 6 10 14 38-52 28
16
 Бохум 30 8 4 18 33-67 28
17
 Шальке 30 6 9 15 28-57 27
18
 Герта 30 5 7 18 35-61 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 1 : 1
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 1 : 1
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 0 : 1
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 1 : 0
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 2 : 1
29.04 16:30
Унион Б – Байер
 0 : 0
29.04 19:30
Шальке – Вердер
 2 : 1
30.04 16:30
Бавария – Герта
 2 : 0
30.04 18:30
Вольфсбург – Майнц
 3 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 26 1 6
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