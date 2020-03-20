Директор дортмундской «Боруссии»: «Буду счастлив, если удастся в этом году сыграть при болельщиках»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сомневается, что в ближайшее время футбол восстановит свои позиции. Большинство турниров было прервано из-за пандемии коронавируса.

— Мы все хотели бы играть перед 80 тысячами болельщиков, но в ближайшем будущем вряд ли это получится, — цитирует A Bola Ватцке. — Я буду счастлив, если нам удастся увидеть матчи с фанатами в 2020 году. Мы должны закончить сезон. Иначе это будет финансовой катастрофой для многих клубов. Это изменит футбол так, что не хочется думать.

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