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Сегодня, 07:54

Директор «Барселоны»: «Мы не контактировали с Месси»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, контактировал ли он с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси во время недавнего приезда аргентинца в Барселону.

«У нас не было никаких контактов. Месси очень любит Барселону и часто сюда приезжает. Он, как обычно, посетил город на несколько дней, но мы с ним не общались», — передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что «Барселона» работает над трансфером игрока. Месси может бесплатно летом вернуться в клуб.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 36 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.

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Источник: ЦСКА интересуется защитником «Вольфсбурга» Пауло Отавио
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
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28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
29.04 16:30
Унион Б – Байер
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Никлас Фюллкруг

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

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Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

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