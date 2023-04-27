Директор «Барселоны»: «Мы не контактировали с Месси»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, контактировал ли он с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси во время недавнего приезда аргентинца в Барселону.

«У нас не было никаких контактов. Месси очень любит Барселону и часто сюда приезжает. Он, как обычно, посетил город на несколько дней, но мы с ним не общались», — передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что «Барселона» работает над трансфером игрока. Месси может бесплатно летом вернуться в клуб.