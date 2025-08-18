Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

18 августа 2025, 23:00

«Майнц», «Герта» и «Фортуна» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Руслан Минаев

«Майнц» на выезде победил «Динамо» из Дрездена в матче 1/32 финала Кубка Германии — 1:0. На 22-й минуте гол забил Надим Амири.

Кубок Германии. 1/32 финала.
18 августа 2025, 19:00. Рудольф Харбиг (Дрезден)
Динамо Др
0:1
Майнц

«Герта» в гостях обыграла «Пройссен Мюнстер» — 0:0 (пенальти — 5:3). «Фортуна» на выезде выиграла у «Швайнфюрта» — 4:2.

Кубок Германии. 1/32 финала.
18 августа 2025, 19:00. Preussenstadion (Мюнстер)
Пройссен
0:0
Герта
Кубок Германии. 1/32 финала.
18 августа 2025, 19:00. Willy-Sachs-Stadion (Швайнфурт)
Швайнфурт
2:4
Фортуна Д

Соперники «Майнца», «Герты» и «Фортуны» в следующем раунде определятся после жеребьевки.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Герта
ФК Динамо (Дрезден)
ФК Майнц
ФК Фортуна (Дюссельдорф)
Читайте также
На самом деле Россия — шестикратный чемпион мира по футболу! Но есть нюанс
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
При нападении на турецкое рыболовное судно в Черном море погиб один человек
Журналист из США Хелали отметил наращивание РФ торговли на фоне санкций
Путин рассказал о развитии экономики России и мира на ПМЭФ. Главное
«Чемпионством пока не насладился и, думаю, уже не наслажусь». Глушенков — о «золоте» РПЛ, попытках оценить сборную, поражении от Египта, Соболеве и Дуране
Популярное видео
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аллер покинул «Боруссию» и продолжит карьеру в «Утрехте»

Гол Гирасси принес «Боруссии» победу над «Рот-Вайсс Эссеном» в Кубке Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2
 Боруссия Д 34 22 7 5 70-34 73
3
 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4
 Штутгарт 34 18 8 8 71-49 62
5
 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6
 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7
 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8
 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61-65 44
9
 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10
 Майнц 34 10 10 14 44-53 40
11
 Унион Б 34 10 9 15 44-58 39
12
 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13
 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14
 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15
 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16
 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17
 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18
 Ст-Паули 34 6 8 20 29-60 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.05 16:30 Боруссия М – Хоффенхайм 4 : 0
16.05 16:30 Байер – Гамбург 1 : 1
16.05 16:30 Бавария – Кельн 5 : 1
16.05 16:30 Айнтрахт Ф – Штутгарт 2 : 2
16.05 16:30 Фрайбург – РБ Лейпциг 4 : 1
16.05 16:30 Хайденхайм – Майнц 0 : 2
16.05 16:30 Ст-Паули – Вольфсбург 1 : 3
16.05 16:30 Унион Б – Аугсбург 4 : 0
16.05 16:30 Вердер – Боруссия Д 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 36
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 19
Серу Гирасси
Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 19
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 14
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 14
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 27 2 4
Йенс Кастроп
Йенс Кастроп

Боруссия М

 26 2 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 30 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости