«Динамо» из Дрездена в дебютном матче Митрюшкина разгромного проиграло «Ганзе»

«Динамо» из Дрездена проиграло «Ганзе» в матче 21-го тура второго дивизиона чемпионата Германии со счетом 1:4.

Эта встреча была дебютной для российского голкипера Антона Митрюшкина в составе «Динамо».

25-летний голкипер впервые вышел на поле в составе немецкого клуба и уже к 18-й минуте пропустил четыре мяча.