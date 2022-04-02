Дэйвис, у которого выявили проблемы с сердцем, может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис в ближайшее время может вернуться на поле. Главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсман сообщил, что игрок может принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Футболист сборной Канады не играет с начала января после того, как перенес коронавирусную инфекцию, после чего у него появились признаки миокардита.
В этом сезоне защитник провел в бундеслиге 16 матчей, сделав 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|21:30
|
Унион Б – Кельн
|1 : 0
|2.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Арминия – Штутгарт
|- : -
|2.04
|16:30
|
Байер – Герта
|- : -
|2.04
|16:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|2.04
|19:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|3.04
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|3.04
|18:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5
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