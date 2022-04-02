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Сегодня, 01:28

Дэйвис, у которого выявили проблемы с сердцем, может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис в ближайшее время может вернуться на поле. Главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсман сообщил, что игрок может принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Футболист сборной Канады не играет с начала января после того, как перенес коронавирусную инфекцию, после чего у него появились признаки миокардита.

В этом сезоне защитник провел в бундеслиге 16 матчей, сделав 3 результативные передачи.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
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Бундеслига: «Бавария» сыграет с «Фрайбургом», «Боруссия» Д — с «Лейпцигом» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 1 : 0
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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