Дэйвис, у которого выявили проблемы с сердцем, может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис в ближайшее время может вернуться на поле. Главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсман сообщил, что игрок может принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Футболист сборной Канады не играет с начала января после того, как перенес коронавирусную инфекцию, после чего у него появились признаки миокардита.

В этом сезоне защитник провел в бундеслиге 16 матчей, сделав 3 результативные передачи.