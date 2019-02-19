Девушка отказывалась общаться с парнем, пока он не заиграет в "Боруссии". Решение нашлось

Менхенгладбахская "Боруссия" оригинально поддержала одного из своих болельщиков в Твиттере. Пользователь kxsmo написал: "Моя бывшая отказалась общаться со мной, пока я не заиграю на правом фланге менхенгладбахской "Боруссии". Она сказала, что я никогда не буду как Херманн".

В ответ пресс-служба менхенгладбахцев опубликовала коллаж с составом команды на игру с "Айнтрахтом" с изображением Патрика Херманна, которому вместо лица была приставлена аватарка болельщика.

"Дарим любви второй шанс", - говорится в подписи к коллажу.