«Дерьмовое расписание». Нагельсманн недоволен календарем чемпионата Германии

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн пожаловался на расписание чемпионата Германии. В матче 28-го тура его команда сыграла вничью с «Гертой» (2:2).

— Я недоволен, должны запомнить этот матч, — цитирует немецкого специалиста Goal. — Нам просто нужно учиться, чтобы все время не догонять. В начале матча защищались, как школьники.

Для нас это первая «английская неделя» за несколько месяцев. Для «Герты» же это не «английская неделя». У них была четырёхдневная пауза. Я не понимаю, как составляется календарь. «Герта» играла в пятницу, мы — в воскресенье, у нас с ними матч в среду. В очередной раз мы получили дерьмовое расписание. Мы говорили об этом, но никому это не интересно.

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