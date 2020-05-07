Дель Пьеро оценил решение возобновить бундеслигу

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил решение продолжить турнир в немецкой бундеслиге. Он возобновится 16 мая. Ранее чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса.

«В таких ситуациях очень сложно принимать решение, брать ответственность на себя. Приоритетом должно быть здоровье людей, а уже затем, конечно, возобновление привычной жизни. Если спросить меня, нужно ли завершить чемпионат Италии, то я считаю, что да. Если в Германии так решили, значит, они изучили ситуацию, и у них все под контролем», — сказал Дель Пьеро в прямом эфире Instagram с CNN Sport.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.