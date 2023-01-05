De Telegraaf: Дейли Блинд станет игроком «Баварии»

Нидерландский защитник Дейли Блинд переходит в «Баварию», информирует De Telegraaf.

По информации источника, 32-летний футболист вылетел в Германию для подписания контракта с мюнхенским клубом, который будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Также отмечается, что Блинд пройдет медицинское обследование.

Нидерландский защитник может стать заменой для получившего травму на ЧМ-2022 в Катаре защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса.

В конце декабря Блинд расторг контракт с «Аяксом», за который выступал с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.