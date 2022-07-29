Де Лигт заявил, что переход в «Ювентус» стал для него шагом назад

Новичок «Баварии» Маттейс де Лигт признался, что его нахождение в «Ювентусе» было шагом назад. Этим летом он стал игроком мюнхенского клуба.

«Сделал ли я шаг назад в «Ювентусе»? Можно и так сказать. Я был капитаном и лидером «Аякса». А после перехода в команду с легендами в защите и на воротах 19-летнему парню сложновато себя проявить в полной мере. Я был не до конца самим собой. Но я многому научился, чтобы стать лучше», — цитирует де Лигта ESPN.

В первом матче за «Баварию» 22-летний голландец забил «Ди Си Юнайтед» спустя две минуты после выхода на поле.

В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.