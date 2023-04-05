Де Лигт считает, что «Бавария» была недостаточно хороша в матче с «Фрайбургом»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт отреагировал на вылет своей команды из Кубка Германии.

«Мы были недостаточно хороши, у нас было мало моментов. Если ты не забиваешь, то обязательно пропустишь. Обидно было пропустить такой мяч на последних минутах. Жаль, ведь «Бавария» всегда должна стараться выиграть все возможные трофеи. Тем не менее, мы должны смотреть вперёд», — сказал де Лигт после игры.

В четвертьфинале «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2) и закончила выступление в турнире. Клуб уже третий сезон подряд не может завоевать этот трофей.