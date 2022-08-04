Де Лигт рассказал, против кого ему было сложнее всего играть

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, что за карьеру ему сложнее всего было играть против своего нового одноклубника Лероя Сане. Этим летом голландец перебрался в мюнхенский клуб из «Ювентуса».

«Соперником, который доставил мне больше всего проблем, был Лерой Сане в нашем матче против сборной Германии. Мне приходилось защищаться против него 1 на 1 по всему полю, а он был повсюду. Я сказал ему об этом, когда приехал в «Баварию», — цитирует Kicker де Лигта.

29 марта сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.