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Сегодня, 10:02

Де Лигт рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Унионом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, что думает о предстоящем матче с «Унионом». Команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 43 очка.

«Мы отлично знаем, насколько важна предстоящая игра с «Унионом». Очевидно, что результаты последних матчей в бундеслиге оставляют желать лучшего, и этот факт делает нас еще более голодными до побед. Мы обязаны набрать три очка в Мюнхене», — цитирует TZ де Лигта.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится завтра, 25 февраля. Начало — в 19.30 мск.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Боруссия Д 21 14 1 6 44-27 43
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
9
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
10
 Байер 21 8 3 10 35-35 27
11
 Вердер 21 8 3 10 31-41 27
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 21 4 5 12 25-40 17
18
 Шальке 21 2 7 12 14-41 13
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 4 : 0
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 - : -
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 - : -
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 19 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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