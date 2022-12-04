Де Лигт рассказал, что хотел перейти только в «Баварию» этим летом

Центральный защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт рассказал, что не хотел продолжать карьеру в «Челси».

«Переговоры были, но я в них не участвовал — я с самого начала был нацелен на переход в «Баварию». Возможно, «Юве» и «Челси» о чем-то договаривались, но лично я не общался с «Челси» летом», — цитирует де Лигта The Athletic.

Голландец стал игроком «Баварии» летом 2022 года. Мюнхенцы приобрели его за 67 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел 12 матчей в бундеслиге, забив 1 гол.