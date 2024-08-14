Де Лигт попрощался с «Баварией»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт попрощался с «Баварией» после перехода в английский клуб.

«Для меня было честью выступать за «Баварию». Благодарю каждого за поддержку, за любовь. Мы пережили незабываемые моменты», — цитирует де Лигта пресс-служба «Баварии».