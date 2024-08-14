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Де Лигт попрощался с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт попрощался с «Баварией» после перехода в английский клуб.

«Для меня было честью выступать за «Баварию». Благодарю каждого за поддержку, за любовь. Мы пережили незабываемые моменты», — цитирует де Лигта пресс-служба «Баварии».

О переходе футболиста в «МЮ» стало известно вчера, 13 августа. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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