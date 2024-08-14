Де Лигт попрощался с «Баварией»
Новичок «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт попрощался с «Баварией» после перехода в английский клуб.
«Для меня было честью выступать за «Баварию». Благодарю каждого за поддержку, за любовь. Мы пережили незабываемые моменты», — цитирует де Лигта пресс-служба «Баварии».
О переходе футболиста в «МЮ» стало известно вчера, 13 августа. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до 2029 года.
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|0
|0
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|0
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|РБ Лейпциг
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|0
|0
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|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
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|0
|0
|0-0
|0
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8
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|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
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|0
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|0
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12
|Вольфсбург
|0
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|0
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
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|0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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