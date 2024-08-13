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Де Лигт перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Де Лигт выступал за «Баварию» с июля 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2027 года.

В сезоне-2023/24 защитник провел 30 матчей за мюнхенцев, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
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