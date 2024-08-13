Де Лигт перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе защитника «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Де Лигт выступал за «Баварию» с июля 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2027 года.