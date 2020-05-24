Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рад возобновлению сезона в чемпионате Германии. По его мнению, даже без болельщиков футбол остается футболом.

— Это, конечно, настоящий футбол. — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Есть вещи, на которые значительно влияет отсутствие болельщиков: мы не можем выложиться до такой степени, до которой выкладываемся, когда нас поддерживают трибуны, а это именно та причина, по которой я считаю АПЛ сильнейшим чемпионатом мира — болельщики заводят нас, толкают вперед, заставляют играть на максимуме, и поэтому для нас так важно домашнее преимущество по сравнению с матчами на выезде. Хотя и в гостях агрессия и враждебность чужих болельщиков зачастую тоже могут мотивировать на борьбу. Это потрясающе!

Конечно, даже без болельщиков футбол — это футбол. Эти встречи могут отличаться от обычных, и мне придется объяснить это своим игрокам, но мы сражаемся за три очка и за честь команды, потому что хотим чего-то добиться в АПЛ, так что мы будем концентрироваться на этом.