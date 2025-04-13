Дайер может продлить контракт с «Баварией»

Защитник «Баварии» Эрик Дайер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения до лета 2026 года.

В текущем сезоне 31-летний англичнина провел 22 матча, в которых отметился результативной передачей. Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.