Дайер может продлить контракт с «Баварией»
Защитник «Баварии» Эрик Дайер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, стороны ведут переговоры о продлении соглашения до лета 2026 года.
В текущем сезоне 31-летний англичнина провел 22 матча, в которых отметился результативной передачей. Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|21
|6
|2
|83-29
|69
|
2
|Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|
3
|Айнтрахт Ф
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47-37
|48
|
5
|Майнц
|29
|13
|7
|9
|46-34
|46
|
6
|Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40-45
|45
|
7
|Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|
8
|Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|
9
|Вердер
|29
|12
|6
|11
|47-54
|42
|
10
|Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|
11
|Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|
12
|Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51-45
|38
|
13
|Унион Б
|29
|9
|8
|12
|27-39
|35
|
14
|Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36-52
|30
|
15
|Ст-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|
16
|Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32-56
|22
|
17
|Хольштайн
|29
|4
|6
|19
|40-70
|18
|
18
|Бохум
|29
|4
|6
|19
|28-62
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|16:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|19.04
|16:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|19.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хольштайн
|- : -
|19.04
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|19.04
|19:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.04
|18:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.04
|20:30
|
Ст-Паули – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|10
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5
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