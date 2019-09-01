Давид Алаба: «В первые 20 минут «Бавария» не смогла войти в игру»

Защитник «Баварии» Давид Алаба после победы над «Майнцем» в 3-м туре чемпионата Германии (6:1) отметил, что у команды были проблемы на старте. Также он добавил, что каждый игрок выкладывается и на играх, и на тренировках.

— В первые 20 минут мы не смогли войти в игру, — цитирует пресс-служба клуба Алабу. — Мы были недостаточно агрессивны, темп был низким. Плюс к этому мы допустили несколько ошибок. «Майнц» играл очень хорошо. После первой паузы мы лучше вошли в игру. Я горд быть частью этой команды. На тренировках видно как каждый наш игрок выкладывается, как любит этот спорт. Здорово, когда все это удается продемонстрировать на выходных на поле.