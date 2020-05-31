Давид Алаба: «В «Баварии» весело играть в футбол»

Защитник «Баварии» Давид Алаба остался доволен победой над «Фортуной» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы оторвались в турнирной таблице от ближайшего преследователя на 10 очков.

— Мы очень, очень амбициозны, — приводятся слова австрийца в Twitter Bayern & Germany. -Атмосфера в команде действительно отличная. Хотим побеждать в каждой игре — можете видеть это на поле. Я пытаюсь помочь команде. Здесь в футбол весело.

Контракт? Я сейчас пытаюсь сосредоточиться на самом главном. Мы не устанавливали крайний срок. Посмотрим, как пойдут дела в ближайшие недели.

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