Дардаи уйдет с поста главного тренера "Герты" по окончании сезона

Венгерский специалист Пал Дардаи покинет пост главного тренера "Герты" по окончании текущего сезона, информирует официальный сайт клуба.

Решение было принятно обоюдно руководством команды и Дардаи. После углубленного анализа общей ситуации было решено, что смена главного тренера этим летом является правильным шагом для клуба.

Таким образом, венгр будет возглавлять команду еще пять оставшихся матчей. Несмотря на это решение, летом 2020 года он вернется в качестве тренера молодежной команды.

Дардаи возглавляет "Герту" с 2015 года. В текущем сезоне берлинский клуб после 29 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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