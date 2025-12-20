Бауэр утвержден главным тренером «Вольфсбурга»

Даниэль Бауэр стал главным тренером «Вольфсбурга», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 43-летним специалистом заключен до лета 2027 года. С ноября Бауэр исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Паула Симониса.

«Я очень благодарен клубу за оказанное доверие. Команда отлично поработала в последние недели и показала большой потенциал. Теперь главное — продолжать двигаться по этому пути с ясностью, страстью и единством», — заявил Бауэр.

Бауэр впервые в тренерской карьере возглавил клуб чемпионата Германии.

«Вольфсбург» набрал 15 очков в 15 матчах Бундеслиги сезона-2025/26 и занимает 14-е место в турнирной таблице.