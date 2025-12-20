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20 декабря 2025, 20:33

Бауэр утвержден главным тренером «Вольфсбурга»

Алина Савинова

Даниэль Бауэр стал главным тренером «Вольфсбурга», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 43-летним специалистом заключен до лета 2027 года. С ноября Бауэр исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Паула Симониса.

«Я очень благодарен клубу за оказанное доверие. Команда отлично поработала в последние недели и показала большой потенциал. Теперь главное — продолжать двигаться по этому пути с ясностью, страстью и единством», — заявил Бауэр.

Бауэр впервые в тренерской карьере возглавил клуб чемпионата Германии.

«Вольфсбург» набрал 15 очков в 15 матчах Бундеслиги сезона-2025/26 и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Футбол
ФК Вольфсбург
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 И В Н П +/- О
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
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