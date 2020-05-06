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Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая

11:16
Футбольный мяч Бундеслиги. Фото Goal
Футбольный мяч Бундеслиги. Фото Goal

Возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая, сообщает Daily Mail. Такое решение приняло правительство Германии. Многие команды уже приступили к тренировкам, ожидалось, что сезон возобновится 15 мая.

Правительство настаивает на том, что команды должны уйти на двухнедельный карантин перед возобновлением сезона. Это может принять форму тренировочного лагеря. Ранее сообщалось, что в 36 немецких клубах диагностировано 10 положительных тестов на коронавирус.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 258 481 летальный исход, выздоровел 1 247 191 человек.

В Германии 167 007 случае заражения, зафиксировано 6 993 летальных исходов. Выздоровело 137 400 человек.

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