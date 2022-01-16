Цорк отреагировал на обвинение Холанна в давлении со стороны «Боруссии»

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова нападающего Эрлина Холанна о том, что дортмундский клуб оказывает на него давление.

«Мы были немного удивлены словами Холанна, — приводит слова Цорка Kicker. — В настоящее время не существует никаких сроков. Не было даже никаких переговоров. Понятно, что в какой-то момент мы хотим и должны начать переговоры. Это профессиональный подход».

Ранее 21-летний норвежец заявил, что «Боруссия» требует от него принять решение по поводу своего будущего. В нынешнем сезоне Холанн забил 21 мяч и отдал шесть результативных передач в 18 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermark.com оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.