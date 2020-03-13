Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля, но ближайший тур будет проведен

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля, сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги (НФЛ).

— Немецкая футбольная лига приняла решение приостановить бундеслигу и бундеслигу 2 до 2 апреля, — говорится в заявлении на официальном сайте НФЛ. — Решение вступает в силу со следующего вторника, 17 марта. Ближайший, 26-й тур бундеслиги и бундеслиги 2 состоится по расписанию. НФЛ надеется завершить футбольный сезон в Германии до наступления лета, поскольку досрочное завершение сезона может понести за собой серьезные последствия для многих клубов.