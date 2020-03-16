Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

17:52
Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля. Фото https://twitter.com/DFL_Official.
Чемпионат Германии по футболу приостановлен до 2 апреля. Фото https://twitter.com/DFL_Official.
Теги:

Немецкая футбьольная лига приняла решение приостановить чемпионаты во всех дивизионах до 2 апреля 2020 года, сообщает Kicker. Соответствующее решение принято в понедельник, 16 марта, по итогам заседания инстанции во Франкфурте.

Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей. Именно в таком формате прошли несколько игр последнего тура.

Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир