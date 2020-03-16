Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

Немецкая футбьольная лига приняла решение приостановить чемпионаты во всех дивизионах до 2 апреля 2020 года, сообщает Kicker. Соответствующее решение принято в понедельник, 16 марта, по итогам заседания инстанции во Франкфурте.

Ранее рассматривался вариант, при котором футбольные матчи проводились бы без зрителей. Именно в таком формате прошли несколько игр последнего тура.

Число подтвержденных случаев коронавируса достигло в Германии 5,5 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.